Нотр-Дам потрапив у нову НП: площу перед собором закрили через забруднення свинцем

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"Результати останніх вимірювань показали, що концентрація свинцевого пилу перевищує звичайний для Парижу рівень у певних точках площі", - повідомляє префектура поліції у пресрелізі.

Тепер доступ туди буде закритий і для пішоходів, і для автомобілістів доти, доки не завершиться очищення небезпечної зони.

Деталі

Як зауважує місцеве видання Le Figaro, полум'я пожежі дворічної давнини у Нотр-Дамі розтопило кілька сотень тонн свинцю, з якого були деякі елементи готичної пам'ятки архітектури. У кількох школах навколо навіть проводились роботи з деконтамінації.

Скаргу з вимогою відкриття розслідування для встановлення наслідків для здоров'я пожежі в соборі подала екологічна асоціація Robin des Bois.

"Наша скарга ґрунтується на певних затримках з інформуванням громадськості, затримках з деконтамінації у школах, а також на невідповідностях при відкритті та закритті площі Нотр-Дам", - пояснив президент зазначеної асоціації Джекі Боннемен.

"Понад 400 тонн свинцю згоріло під час пожежі в Нотр-Дамі. А потрапляння свинцю в організм, незалежно від дози, небезпечно для здоров'я", - додав він.

Пожежа у Нотр-Дамі

Пожежа в соборі Паризької Богоматері спалахнула увечері 15 квітня 2019 року, вогонь вдалося повністю загасити лише вранці наступного дня. За попередніми даними, загоряння сталося в районі шпиля храму. Полум’я повністю знищило дерев’яний дах і шпиль, який впав на кам’яне склепіння і пробив його в трьох місцях. Частина шпиля догорала вже на підлозі собору.

Паризька влада частково відкрила площу перед собором Паризької Богоматері 1 червня 2020 року. Вона була закрита через загрозу отруєння свинцем, який розплавився під час пожежі в Нотр-Даму у квітні 2019 року.