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Нотр-Дам потрапив у нову НП: площу перед собором закрили через забруднення свинцем

Київ • УНН

 • 16064 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Площу перед собором Паризької Богоматері, пошкодженим два роки тому внаслідок пожежі, було тимчасово закрито для громадськості через надмірну концентрацію свинцю. Про це повідомила паризька префектура поліції, передає УНН.

Нотр-Дам потрапив у нову НП: площу перед собором закрили через забруднення свинцем

Цитата:

"Результати останніх вимірювань показали, що концентрація свинцевого пилу перевищує звичайний для Парижу рівень у певних точках площі", - повідомляє префектура поліції у пресрелізі.

Тепер доступ туди буде закритий і для пішоходів, і для автомобілістів доти, доки не завершиться очищення небезпечної зони.

Деталі

Як зауважує місцеве видання Le Figaro, полум'я пожежі дворічної давнини у Нотр-Дамі розтопило кілька сотень тонн свинцю, з якого були деякі елементи готичної пам'ятки архітектури. У кількох школах навколо навіть проводились роботи з деконтамінації.

Скаргу з вимогою відкриття розслідування для встановлення наслідків для здоров'я пожежі в соборі подала екологічна асоціація Robin des Bois.

"Наша скарга ґрунтується на певних затримках з інформуванням громадськості, затримках з деконтамінації у школах, а також на невідповідностях при відкритті та закритті площі Нотр-Дам", - пояснив президент зазначеної асоціації Джекі Боннемен.

"Понад 400 тонн свинцю згоріло під час пожежі в Нотр-Дамі. А потрапляння свинцю в організм, незалежно від дози, небезпечно для здоров'я", - додав він.

Пожежа у Нотр-Дамі

Пожежа в соборі Паризької Богоматері спалахнула увечері 15 квітня 2019 року, вогонь вдалося повністю загасити лише вранці наступного дня. За попередніми даними, загоряння сталося в районі шпиля храму. Полум’я повністю знищило дерев’яний дах і шпиль, який впав на кам’яне склепіння і пробив його в трьох місцях. Частина шпиля догорала вже на підлозі собору. 

Паризька влада частково відкрила площу перед собором Паризької Богоматері 1 червня 2020 року. Вона була закрита через загрозу отруєння свинцем, який розплавився під час пожежі в Нотр-Даму у квітні 2019 року.

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