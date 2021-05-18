Нотр-Дам попал в новое ЧП: площадь перед собором закрыли из-за загрязнения свинцом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Площадь перед собором Парижской Богоматери, поврежденным два года назад в результате пожара, была временно закрыта для общественности из-за чрезмерной концентрации свинца. Об этом сообщила парижская префектура полиции, передает УНН.
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"Результаты последних измерений показали, что концентрация свинцовой пыли превышает обычный для Парижа уровень в определенных точках площади", - сообщает префектура полиции в пресс-релизе.
Теперь доступ туда будет закрыт и для пешеходов, и для автомобилистов, пока не завершится очистка опасной зоны.
Детали
Как отмечает местное издание Le Figaro, пламя пожара двухлетней давности в Нотр-Даме растопило несколько сотен тонн свинца, из которого были некоторые элементы готического памятника архитектуры. В нескольких школах вокруг даже проводились работы по деконтаминации.
Жалобу с требованием открытия расследование для установления последствий для здоровья пожара в соборе подала экологическая ассоциация Robin des Bois.
"Наша жалоба основывается на определенных задержках с информированием общественности, задержках с деконтаминацией в школах, а также на несоответствиях при открытии и закрытии площади Нотр-Дам", - пояснил президент указанной ассоциации Джеки Боннемен.
"Более 400 тонн свинца сгорело во время пожара в Нотр-Даме. А попадание свинца в организм, независимо от дозы, опасно для здоровья", - добавил он.
Пожар в Нотр-Даме
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля 2019 года, огонь удалось полностью потушить только утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля храма. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.
Парижские власти частично открыли площадь перед собором Парижской Богоматери 1 июня 2020 года. Она была закрыта из-за угрозы отравления свинцом, который расплавился во время пожара в Нотр-Даме в апреле 2019 года.