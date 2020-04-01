Нотаріуси продовжують працювати під час карантину - Мін'юст
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Міністерстві юстиції повідомили, що органи нотаріату продовжують працювати у період карантину, однак, з обмеженнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук повідомила, що органи нотаріату продовжують працювати у період карантину, хоча і з обмеженнями, встановленим для запобігання поширенню коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що для того, щоб нотаріуси працювали і не було скупчення людей - було обмежено прийом громадян в усіх державних нотаріальних конторах країни та запроваджено чергування. Крім того, нотаріуси можуть вчиняти невідкладні нотаріальні дії за попереднім записом в телефонному режимі.
"Нотаріат на сьогодні виступає одним з основних гарантів стабільної системи захисту прав та законних інтересів своїх громадян. Держава не зможе ефективно функціонувати без діяльності органів нотаріату, навіть в період дії карантину, адже нотаріуси вчиняють велику кількість нотаріальних дій, які в деяких випадках є життєво необхідними як для кожної людини окремо, так і в цілому для держави. Прикладом таких дій є посвідчення правочину, заповіту, вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, видача свідоцтва про право на спадщину, засвідчення справжності підпису на документах тощо", - сказала Ольга Оніщук.
У зв’язку з цим, вона закликала не перешкоджати роботі нотаріусів.
Нагадаємо, державні та приватні нотаріуси матимуть право реєструвати шлюби та розлучення українців.