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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Нотариусы продолжают работать во время карантина - Минюст

Нотариусы продолжают работать во время карантина - Минюст

Киев  •  УНН

 • 43162 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Министерстве юстиции сообщили, что органы нотариата продолжают работать в период карантина, однако, с ограничениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук сообщила, что органы нотариата продолжают работать в период карантина, хотя и с ограничениями, установленными для предотвращения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Указано, что для того, чтобы нотариусы работали и не было скопления людей - был ограничен прием граждан во всех государственных нотариальных конторах страны и введено дежурство. Кроме того, нотариусы могут совершать неотложные нотариальные действия по предварительной записи в телефонном режиме.

"Нотариат сегодня выступает одним из основных гарантов стабильной системы защиты прав и законных интересов своих граждан. Государство не сможет эффективно функционировать без деятельности органов нотариата, даже в период действия карантина, ведь нотариусы совершают большое количество нотариальных действий, которые в некоторых случаях являются жизненно необходимыми как для каждого человека в отдельности, так и в целом для государства. Примером таких действий является удостоверение сделки, завещания, принятие мер по охране наследственного имущества, выдача свидетельства о праве на наследство, засвидетельствование подлинности подписи на документах и т.д.", - сказала Ольга Онищук.

В связи с этим, она призвала не препятствовать работе нотариусов.

Напомним, государственные и частные нотариусы будут иметь право регистрировать браки и разводы украинцев.

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