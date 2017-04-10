НКРЕКП повинні вирішити питання "справедливої ціни" на газ - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. НКРЕКП не повинно приймати жодних рішень поки не буде вирішено питання щодо справедливої ціни. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відповідаючи телефоном на запитання громадян, повідомляє прес-служба уряду, передає УНН.
"Я вважаю, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зробила величезну помилку…Коли вони почали розщеплювати транспортування і ціну газу, загальний рахунок у людей виріс", - заявив В.Гройсман.
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Прем’єр зазначив, що у неділю, 9 квітня, провів нараду з цього питання та повторно звернувся до керівника НКРЕКП з проханням не приймати жодних рішень, допоки не буде вирішено питання "щодо справедливої ціни".
В.Гройсман нагадав, що тарифи на комунальні послуги затверджує не Уряд, а регулятор, який є незалежним органом.