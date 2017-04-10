НКРЭКУ должны решить вопрос "справедливой цены" на газ - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. НКРЭКУ не должна принимать никаких решений пока не будет решен вопрос о справедливой цене. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечая по телефону на вопросы граждан, сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.
"Я считаю, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сделала огромную ошибку ... Когда они начали расщеплять транспортировки и цену газа, общий счет у людей вырос", - заявил В.Гройсман.
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Премьер отметил, что в воскресенье, 9 апреля, провел совещание по этому вопросу и повторно обратился к руководителю НКРЭКУ с просьбой не принимать никаких решений, пока не будет решен вопрос "о справедливой цене".
В.Гройсман напомнил, что тарифы на коммунальные услуги утверждает не правительство, а регулятор, который является независимым органом.