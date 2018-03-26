Низка країн ЄС викликали до МЗС російських послів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Російських послів у Польщі, Литві та Латвії викликали до МЗС країн. Про це на інформацію з посольств повідомляє РИА Новости, передає УНН.
З чим це пов'язано, поки невідомо.
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що двадцять країн готуються вислати російських дипломатів через справу про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.
Британська газета The Times з посиланням на неназване джерело повідомила, що на такий крок можуть піти Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Латвія, Литва і низка інших європейських держав.
Колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.