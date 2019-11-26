Нижче 24 гривень: долар подолав психологічну позначку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національний банк України встановив на 27 листопада офіційний курс долара нижче 24 гривень за долар. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
Так, офіційний курс на 27 листопада встановлено на рівні 23,98 грн/дол., що на 7 копійок нижче у порівнянні з днем раніше.
Зазначимо, курс долара був нижче 24 грн/дол. у 2015 році.
Додамо, раніше сьогодні гривня на міжбанку встановилася нижче 24 за долар.
Нагадаємо, офіційний курс гривні на 26 листопада встановлено на рівні 24,05 грн/долар.