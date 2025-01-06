Нью-Йорк запровадив першу в США систему плати за в'їзд

Перша в США система плати за в'їзд набула чинності у місті Нью-Йорк, пише УНН з посиланням на BBC.

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Водії автомобілів платитимуть до 9 доларів на день, а для інших транспортних засобів ставки відрізнятимуться.

"Система працює з опівночі (05:00 за Гринвічем у неділю)", - повідомив журналістам Джанно Лібер, генеральний директор Metropolitan Transit Authority (MTA).

Чотириста смуг руху тепер охоплено більш ніж 1400 камерами, понад 110 точками виявлення та понад 800 знаками, сказав він.

Обраний президент США Дональд Трамп входить до тих, хто чинить опір цій системі плати, але Лібер заявив, що він упевнений, що угоди з урядом "витримають зміну адміністрації".

Передбачена системою плати зона охоплює територію на південь від Центрального парку, включаючи такі відомі місця, як Емпайр-Стейт-білдінг, Таймс-сквер і фінансовий район навколо Волл-стріт.

Система плати спрямована на полегшення сумнозвісних проблем із дорожнім рухом у Нью-Йорку та залучення мільярдів для мережі громадського транспорту.

Більшість водіїв платитимуть 9 доларів один раз на день за в'їзд у "зону заторів" у години пік та 2,25 долара в інший час.

Невеликі вантажівки та автобуси, що не здійснюють приміські перевезення, платитимуть 14,40 дол. за в'їзд на Мангеттен у години пік, тоді як більші вантажівки та туристичні автобуси платитимуть 21,60 дол.

Через кілька годин після початку дії системи плати рух північним краєм "зони заторів" на 60-й вулиці та 2-й авеню був жвавим, повідомляє Associated Press.

"Водії почнуть бачити плату за в'їзд на своїх рахунках E-Z Pass через кілька днів", - сказав пізніше Лібер.

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