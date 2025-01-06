Нью-Йорк ввел первую в США систему платы за въезд

Первая в США система платы за въезд вступила в силу в городе Нью-Йорк, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Водители автомобилей будут платить до 9 долларов в день, а для других транспортных средств ставки будут отличаться.

«Система работает с полуночи (05:00 по Гринвичу в воскресенье)», - сообщил журналистам Джанно Либер, генеральный директор Metropolitan Transit Authority (MTA).

Четыреста полос движения теперь охвачено более чем 1400 камерами, более 110 точками обнаружения и более 800 знаками, сказал он.

Избранный президент США Дональд Трамп входит в число тех, кто сопротивляется этой системе платы, но Либер заявил, что он уверен, что соглашения с правительством «выдержат смену администрации».

Предусмотренная системой платы зона охватывает территорию к югу от Центрального парка, включая такие известные места, как Эмпайр-Стейт-билдинг, Таймс-сквер и финансовый район вокруг Уолл-стрит.

Система платы направлена на облегчение печально известных проблем с дорожным движением в Нью-Йорке и привлечение миллиардов для сети общественного транспорта.

Большинство водителей будут платить 9 долларов один раз в день за въезд в «зону пробок» в часы пик и 2,25 доллара в другое время.

Небольшие грузовики и автобусы, не осуществляющие пригородные перевозки, будут платить 14,40 долл. за въезд на Манхэттен в часы пик, тогда как большие грузовики и туристические автобусы будут платить 21,60 долл.

Через несколько часов после начала действия системы платы движение по северному краю «зоны пробок» на 60-й улице и 2-й авеню было оживленным, сообщает Associated Press.

«Водители начнут видеть плату за въезд на своих счетах E-Z Pass через несколько дней», - сказал позже Либер.

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