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Нью-Йорк ввел первую в США систему платы за въезд

Нью-Йорк ввел первую в США систему платы за въезд

Киев  •  УНН

 • 7827 просмотра

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В Нью-Йорке заработала система платы за въезд к югу от Центрального парка. Водители будут платить до 9 долларов в часы пик, а грузовики и автобусы - от 14,40 до 21,60 долларов.

Первая в США система платы за въезд вступила в силу в городе Нью-Йорк, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Водители автомобилей будут платить до 9 долларов в день, а для других транспортных средств ставки будут отличаться.

«Система работает с полуночи (05:00 по Гринвичу в воскресенье)», - сообщил журналистам Джанно Либер, генеральный директор Metropolitan Transit Authority (MTA).

Четыреста полос движения теперь охвачено более чем 1400 камерами, более 110 точками обнаружения и более 800 знаками, сказал он.

Избранный президент США Дональд Трамп входит в число тех, кто сопротивляется этой системе платы, но Либер заявил, что он уверен, что соглашения с правительством «выдержат смену администрации».

Предусмотренная системой платы зона охватывает территорию к югу от Центрального парка, включая такие известные места, как Эмпайр-Стейт-билдинг, Таймс-сквер и финансовый район вокруг Уолл-стрит.

Система платы направлена на облегчение печально известных проблем с дорожным движением в Нью-Йорке и привлечение миллиардов для сети общественного транспорта.

Большинство водителей будут платить 9 долларов один раз в день за въезд в «зону пробок» в часы пик и 2,25 доллара в другое время.

Небольшие грузовики и автобусы, не осуществляющие пригородные перевозки, будут платить 14,40 долл. за въезд на Манхэттен в часы пик, тогда как большие грузовики и туристические автобусы будут платить 21,60 долл.

Через несколько часов после начала действия системы платы движение по северному краю «зоны пробок» на 60-й улице и 2-й авеню было оживленным, сообщает Associated Press.

«Водители начнут видеть плату за въезд на своих счетах E-Z Pass через несколько дней», - сказал позже Либер.

Миллион человек на Таймс-сквер: как Нью-Йорк встретил 2025 год1 янв. 2025, 07:53 • 23878 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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