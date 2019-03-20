Німецький омбудсмен вимагає переглянути вирок главі чеченського "Меморіалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У столиці Німеччини, Берліні, засумнівались у справедливості вироку для голови чеченського відділення правозахисного центру “Меморіал” Оюбу Тітієву та закликали переглянути його. Про це повідомила омбудсмен Німеччини Бербель Кофлер, коментуючи рішення Шалінського міського суду, який засудив Тітієва до 4 років колонії-поселення “за незаконне зберігання марихуани”, передає УНН.
“Сумніви з приводу обвинувачень і верховенства закону добре задокументовані і також описані в Звіті ОБСЄ з прав людини в Чечні. Я настійно закликаю Росію дотримуватися рекомендацій, що містяться в ньому: рішення і попередній висновок мають бути негайно розглянуті судом за межами Чечні, а сам Тітієв звільнений з-під варти”, — заявила Кофлер.
Російська сторона має надати гарантії спокійної роботи правозахисників у Чечні не побоюючись при цьому переслідувань, підкреслила уповноважена німецького уряду.
Вона додала, що Тітієв є лауреатом німецько-французької премії за права людини і верховенство закону.
Крім того, Європейська Рада нагородила його премією Вацлава Гавела.
Як повідомляв УНН, раніше Шалінський міський суд Чечні засудив главу чеченського філії правозахисного центру “Меморіал” Оюба Тітієва до чотирьох років колонії.