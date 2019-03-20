Німецький омбудсмен вимагає переглянути вирок главі чеченського "Меморіалу"

КИЇВ. 20 березня. УНН. У столиці Німеччини, Берліні, засумнівались у справедливості вироку для голови чеченського відділення правозахисного центру “Меморіал” Оюбу Тітієву та закликали переглянути його. Про це повідомила омбудсмен Німеччини Бербель Кофлер, коментуючи рішення Шалінського міського суду, який засудив Тітієва до 4 років колонії-поселення “за незаконне зберігання марихуани”, передає УНН.