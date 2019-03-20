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Немецкий омбудсмен требует пересмотреть приговор главе чеченского "Мемориала"

Киев • УНН

 • 7740 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В столице Германии, Берлине, усомнились в справедливости приговора для головы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву и призвали пересмотреть его. Об этом сообщила омбудсмен Германии Бербель Кофлер, комментируя решение Шалинского городского суда, который приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения "за незаконное хранение марихуаны", передает УНН.

Немецкий омбудсмен требует пересмотреть приговор главе чеченского "Мемориала"

“Сомнения по поводу обвинений и верховенства закона хорошо задокументированы и также описаны в отчете ОБСЕ по правам человека в Чечне. Я настоятельно призываю Россию придерживаться рекомендаций, содержащихся в нем: решения и предварительное заключение должны быть немедленно рассмотрены судом за пределами Чечни, а сам Титиев освобожден из-под стражи”, — заявила Кофлер.

Российская сторона должна предоставить гарантии спокойной работы правозащитников в Чечне не опасаясь при этом преследований, подчеркнула Немецкий омбудсмен.

Она добавила, что Титиев является лауреатом немецко-французской премии за права человека и верховенство закона.

Кроме того, Европейский совет наградила его премией Вацлава Гавела.

Как сообщал УНН, ранее Шалинский городской суд Чечни приговорил главу чеченского филиала правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева к четырем годам колонии.

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