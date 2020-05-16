Німецькі вірусологи не підтримують обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Немає підстав вдаватися до примусової вакцинації населення Німеччини проти коронавірусу, переконані в Інституті Роберта Коха. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"У нас немає підстав для того, щоб розглядати питання обов'язкової вакцинації", - заявив президент німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вайлер.
За його словами, громадяни ФРН, безумовно, розуміють, що якби була наявна безпечна вакцина проти коронавірусу, то це сприяло б їхньому здоров'ю.
Вайлер також розповів, що ще кілька тижнів тому в інституті було створено робочу група щодо вакцин. У разі розробки відповідної вакцини, розглядалося б питання щодо того, які групи населення можна вакцинувати і яким чином.
Як повідомлялося раніше в УНН, Німеччина послабила прикордонний контроль з рядом країн.