Німецькі вірусологи не підтримують обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу

"У нас немає підстав для того, щоб розглядати питання обов'язкової вакцинації", - заявив президент німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вайлер.

За його словами, громадяни ФРН, безумовно, розуміють, що якби була наявна безпечна вакцина проти коронавірусу, то це сприяло б їхньому здоров'ю.

Вайлер також розповів, що ще кілька тижнів тому в інституті було створено робочу група щодо вакцин. У разі розробки відповідної вакцини, розглядалося б питання щодо того, які групи населення можна вакцинувати і яким чином.

Як повідомлялося раніше в УНН, Німеччина послабила прикордонний контроль з рядом країн.