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Німецька залізниця посперечалась з Гретою Тунберг через переповнені потяги

Німецька залізниця посперечалась з Гретою Тунберг через переповнені потяги

Київ • УНН

 • 16472 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Німецька залізниця Deutsche Bahn (DB) відреагувала на повідомлення відомої шведської екоактивістки Грети Тунберг про переповнені потяги. Про це пише УНН спираючись на DW.

“Подорожую по Німеччині в переповнених поїздах. Нарешті я їду додому!” — написала Грета у неділю, 15 грудня, повертаючись з міжнародної конференції ООН з питань змін клімату (COP25) в Мадриді.

Компанія Deutsche Bahn, своєю чергою, подякувала Греті за підтримку в боротьбі зі зміною клімату та вибір швидкісного потягу. “Було б добре, якби ти також повідомила про те, якою доброзичливою та компетентною була наша команда, яка обслуговувала тебе на твоєму місці в першому класі”, — наголосила при цьому залізниця.

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Після цього Тунберг пояснила, що подорожувала декількома різними потягами. “Наш потяг з Базеля був скасований. Тому ми сиділи на підлозі в двох різних поїздах. Після Геттінгена у мене було місце. Звичайно, це не проблема, і я ніколи не стверджувала зворотного”, — написала екоактивістка і додала, що переповнені потяги є добрим знаком, який вказує на те, що попит на поїздки залізницею є високим.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Грета Тунберг принципово не подорожує літаками через високі показники шкідливих викидів, котрі виділяє цей вид транспорту. У серпні вона перетнула Атлантичний океан на яхті, щоб взяти участь в саміті ООН з питань клімату. Потім Грета Тунберг подорожувала Північною Америкою, беручи участь в протестах на захист клімату в різних штатах.

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Згодом вона планувала вирушити до Чилі на міжнародну конференцію, однак її перенесли до Іспанії через масові антиурядові протести. Тому Греті довелося знову перетнути Атлантику на вітрильному судні.

Нагадаємо, 11 грудня Time назвало “людину року”, нею стала Грета Тунберг. Трохи згодом, вона прокоментувала отримання це звання. У свою чергу, президент США Дональд Трамп висміяв присвоєння цього звання Греті.

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