Чотири проєкти МХП — призери всеукраїнської премії з клієнтського досвіду Ukrainian CX Excellence

Чотири проєкти компанії МХП здобули нагороди на престижній премії Ukrainian CX Excellence, яка щороку відзначає найуспішніші рішення у сфері клієнтського досвіду в Україні. Цьогоріч переможців обирали з понад 60 кейсів від 30 провідних компаній країни з різних галузей, передає УНН.

Проєкт МХП Food Art Summit став переможцем у номінації "Найкращий CX-кейс у B2B". Ця номінація відзначає найефективніші ініціативи у сфері клієнтського досвіду для бізнес-клієнтів — там, де компанії не просто продають продукт чи послугу, а створюють справжню цінність і довготривалі відносини.

Food Art Summit — проєкт, який змінив формат співпраці між МХП як виробником продуктів харчування та партнерами-ритейлерами. Він є втіленням філософії розвитку бізнесу клієнтів (Customer Business Development, CBD), яка передбачає, що в МХП у роботі з партнерами зосереджені не на транзакційних відносинах, а на довготривалому стратегічному партнерстві зі спільними цілями.

"Бізнес-показники і перемога Food Art Summit — це результат трирічної роботи великої крос-функціональної команди. Увесь цей час ми були в постійному діалозі з нашими партнерами, трансформували підходи і формували нові стандарти. Усе — заради розвитку стратегічного партнерства. Я вдячна кожному в команді МХП: ми не дарма називаємо себе many happy people — це про людей, які розвиваються, створюють інновації та працюють в партнерстві. І окрема подяка експертному журі, яке побачило й визнало цю трансформацію. Для нас ця нагорода — підтвердження, що ми рухаємось у правильному напрямі", — зазначила Оксана Борнак, керівниця управління трейд-маркетингу та розвитку категорій.

Друге місце як найефективніша ініціатива у сфері клієнтського досвіду для бізнесклієнтів отримав ще один проєкт компанії - MHP Food Service. Це корпоративне харчування, вендинги та кулінарні рішення для кейтерингів і сервісів доставки. Бізнесам, які хочуть подбати про працівників і організувати доставку харчування у віддалені регіони чи в офіси без їдальні, сервіс допомагає забезпечити підходящий формат: від холодильників з касою самообслуговування чи доставки порційно запакованої продукції до організації шведської лінії. Обсяги дозволяють забезпечувати якісне харчування для кількатисячних команд — до 60 000 фасованих порцій на місяць.

Третє місце в категорії "Найкращий CX-кейс у B2B" здобув проєкт МХП HoReCa Masters — платформа для рестораторів, шеф-кухарів і експертів HoReCa. Вона об’єднує спільноту через професійні події, телеграм-канал і подкаст HoReCa Voice, допомагаючи бізнесам зростати, впроваджувати ефективні рішення та вибудовувати довгострокову стратегію. Через HoReCa Masters компанія підтримує десятки партнерських бізнесів — допомагає їм масштабуватись, трансформувати бізнес-модель, заробляти більше й робити вагомий внесок в економіку України.

На премії Ukrainian CX Excellence відзначили також проєкт МХП, який працює для споживачів. Друге місце в номінації "Найкращий CX-кейс із впровадження програми лояльності" здобула "ЇМО!". Це програма лояльності для мереж, які МХП розвиває разом з партнерами-франчайзі - майже 1300 магазинів і закладів по всій території України, зокрема "Мʼясомаркети" і Döner Маркети. Станом на зараз майже 2 мільйони активних клієнтів уже користуються "ЇМО!".

Довідка:

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1300 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".