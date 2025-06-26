Четыре проекта МХП — призеры всеукраинской премии по клиентскому опыту Ukrainian CX Excellence

Четыре проекта компании МХП получили награды на престижной премии Ukrainian CX Excellence, которая ежегодно отмечает самые успешные решения в сфере клиентского опыта в Украине. В этом году победителей выбирали из более 60 кейсов от 30 ведущих компаний страны из разных отраслей, передает УНН.

Проект МХП Food Art Summit стал победителем в номинации "Лучший CX-кейс в B2B". Эта номинация отмечает самые эффективные инициативы в сфере клиентского опыта для бизнес-клиентов — там, где компании не просто продают продукт или услугу, а создают настоящую ценность и долговременные отношения.

Food Art Summit — проект, который изменил формат сотрудничества между МХП как производителем продуктов питания и партнерами-ритейлерами. Он является воплощением философии развития бизнеса клиентов (Customer Business Development, CBD), которая предусматривает, что в МХП в работе с партнерами сосредоточены не на транзакционных отношениях, а на долговременном стратегическом партнерстве с общими целями.

"Бизнес-показатели и победа Food Art Summit — это результат трехлетней работы большой кросс-функциональной команды. Все это время мы были в постоянном диалоге с нашими партнерами, трансформировали подходы и формировали новые стандарты. Все — ради развития стратегического партнерства. Я благодарна каждому в команде МХП: мы не зря называем себя many happy people — это о людях, которые развиваются, создают инновации и работают в партнерстве. И отдельная благодарность экспертному жюри, которое увидело и признало эту трансформацию. Для нас эта награда — подтверждение, что мы движемся в правильном направлении", — отметила Оксана Борнак, руководитель управления трейд-маркетинга и развития категорий.

Второе место как самая эффективная инициатива в сфере клиентского опыта для бизнес-клиентов получил еще один проект компании - MHP Food Service. Это корпоративное питание, вендинги и кулинарные решения для кейтерингов и сервисов доставки. Бизнесам, которые хотят позаботиться о работниках и организовать доставку питания в отдаленные регионы или в офисы без столовой, сервис помогает обеспечить подходящий формат: от холодильников с кассой самообслуживания или доставки порционно упакованной продукции до организации шведской линии. Объемы позволяют обеспечивать качественное питание для несколькотысячных команд — до 60 000 фасованных порций в месяц.

Третье место в категории "Лучший CX-кейс в B2B" получил проект МХП HoReCa Masters — платформа для рестораторов, шеф-поваров и экспертов HoReCa. Она объединяет сообщество через профессиональные события, телеграм-канал и подкаст HoReCa Voice, помогая бизнесам расти, внедрять эффективные решения и выстраивать долгосрочную стратегию. Через HoReCa Masters компания поддерживает десятки партнерских бизнесов — помогает им масштабироваться, трансформировать бизнес-модель, зарабатывать больше и вносить весомый вклад в экономику Украины.

На премии Ukrainian CX Excellence отметили также проект МХП, который работает для потребителей. Второе место в номинации "Лучший CX-кейс по внедрению программы лояльности" получила "ЇМО!". Это программа лояльности для сетей, которые МХП развивает вместе с партнерами-франчайзи - почти 1300 магазинов и заведений по всей территории Украины, в частности "Мясомаркеты" и Döner Маркеты. По состоянию на сейчас почти 2 миллиона активных клиентов уже пользуются "ЇМО!".

Справка:

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинский", Skott Smeat, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1300 торговых точек различного направления. Это сеть магазинов "Мʼясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".