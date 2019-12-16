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Представители немецкой железной дороги поспорили с Гретой Тунберг из-за переполненных поездов

Представители немецкой железной дороги поспорили с Гретой Тунберг из-за переполненных поездов

Киев  •  УНН

 • 16472 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Немецкая железная дорога Deutsche Bahn (DB) отреагировала на сообщение известной шведской эко-активистки Греты Тунберг про переполненый поезд. Об этом пишет УНН опираясь на DW.

“Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец я еду домой!”- написала Грета в воскресенье, 15 декабря, возвращаясь с международной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP25) в Мадриде.

Компания Deutsche Bahn, в свою очередь, поблагодарила Грету за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор скоростного поезда. “Было бы хорошо, если бы ты также сообщила о том, какой дружелюбной и компетентной была наша команда, которая обслуживала тебя на твоем месте в первом классе”, — подчеркнула при этом железная дорога.

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После этого Тунберг объяснила, что путешествовала несколькими различными поездами. “Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Геттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного”, — написала эко-активистка и добавила, что переполненые поезда является хорошим знаком, который указывает на то, что спрос на железнодорожные поездки является высоким.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Грета Тунберг принципиально не путешествует самолетами из-за высоких показателей вредных выбросов, которые выделяет этот вид транспорта. В августе она пересекла Атлантический океан на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН по климату. Затем Грета Тунберг путешествовала по Северной Америке, участвуя в протестах в защиту климата в различных штатах.

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Впоследствии она планировала отправиться в Чили на международную конференцию, однако ее перенесли в Испанию из-за массовых антиправительственных протестов. Поэтому Грете пришлось снова пересечь Атлантику на парусном судне.

Напомним, 11 декабря Time назвал “человека года”, ею стала Грета Тунберг. Чуть позже, она прокомментировала получения этого звания. В свою очередь, президент США Дональд Трамп высмеял присвоение этого звания Грете.

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