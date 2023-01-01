Німецька розвідка фіксує зростаючу активність російських спецслужб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За даними служби внутрішньої розвідки, інтерес російських спецслужб до Німеччини продовжує зростати, поки триває війна в Україні. Про це УНН інформує з посиланням на dpa.
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Голова Управління із захисту конституції Томас Хальденванг також відносить Китай та Іран до держав, розвідувальні служби яких діють у Німеччині.
"Інтерес російської розвідки тут, у Німеччині, не тільки не зламаний, а й зростає в міру того, як тривають наслідки війни", - сказав Хальденванг в інтерв'ю dpa.
"Нинішня справа також показує, наскільки реальною є небезпека російського шпигунства", — сказав Хальденванг, маючи на увазі підозрюваного подвійного агента служби зовнішньої розвідки Німеччини, якого заарештували незадовго до Різдва.
Затриманого підозрють у передачі секретної інформації російській розвідці.
Хальденванг сказав, що, на його думку, Москва намагатиметься компенсувати висилку 40 російських чиновників, яких Німеччина вважає персонами нон грата.
У відповідь на початок російської війни в Україні 24 лютого багато європейських держав вислали російських агентів, а Німеччина вислала 40 співробітників посольства росії у Берліні.
"Ми докладаємо великих зусиль, щоб запобігти приїзду сюди, до Німеччини, нових осіб, які можуть бути пов'язані з російськими службами", - сказав Хальденванг dpa.
З цією метою, за його словами, федеральний уряд посилив візові правила.