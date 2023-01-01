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Немецкая разведка фиксирует растущую активность российских спецслужб

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. По данным службы внутренней разведки, интерес российских спецслужб к Германии продолжает расти, пока идет война в Украине. Об этом УНН информирует со ссылкой на dpa.

Детали

Глава Управления по защите конституции Томас Хальденванг также относит Китай и Иран в государства, разведывательные службы которых действуют в Германии.

"Интерес российской разведки здесь, в Германии, не только не сломан, но и растет по мере того, как продолжаются последствия войны", - сказал Хальденванг в интервью dpa.

"Нынешнее дело также показывает, насколько реальна опасность русского шпионажа", — сказал Хальденванг, имея в виду подозреваемого двойного агента службы внешней разведки Германии, которого арестовали незадолго до Рождества.

Задержанного подозревают в передаче секретной информации российской разведке.

Хальденванг сказал, что, по его мнению, Москва постарается компенсировать высылку 40 российских чиновников, которых Германия считает персонами нон грата.

В ответ на начало российской войны в Украине 24 февраля многие европейские государства выслали российских агентов, а Германия выслала 40 сотрудников посольства россии в Берлине.

"Мы прилагаем большие усилия, чтобы предотвратить приезд сюда, в Германию, новых лиц, которые могут быть связаны с российскими службами", - сказал Хальденванг dpa.

С этой целью, по его словам, федеральное правительство усилило визовые правила.

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