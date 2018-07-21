Німецька прокуратура пред'явила обвинувачення нападнику на пасажирів автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Прокуратура німецького міста Любек пред'явила обвинувачення чоловікові, який напав з ножем на пасажирів автобуса. Про це повідомляє Miami Herald, передає УНН.
"Німецькі прокурори обвинувачують 34-річного чоловіка, який в північному місті Любек в п'ятницю напав з ножем на пасажирів переповненого міського автобуса, у замаху на вбивство", - йдеться в повідомленні.
Також його обвинувачують в нанесенні серйозних тілесних ушкоджень і в спробі підпалити автобус.
Підозрюваний, ім'я якого не називають, був заарештований на місці події.
Як повідомляв УНН, невідомий напав з ножем на пасажирів автобуса в Німеччині.