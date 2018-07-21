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Німецька прокуратура пред'явила обвинувачення нападнику на пасажирів автобуса

Німецька прокуратура пред'явила обвинувачення нападнику на пасажирів автобуса

Київ • УНН

 • 8174 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Прокуратура німецького міста Любек пред'явила обвинувачення чоловікові, який напав з ножем на пасажирів автобуса. Про це повідомляє Miami Herald, передає УНН.

"Німецькі прокурори обвинувачують 34-річного чоловіка, який в північному місті Любек в п'ятницю напав з ножем на пасажирів переповненого міського автобуса, у замаху на вбивство", - йдеться в повідомленні.

Також його обвинувачують в нанесенні серйозних тілесних ушкоджень і в спробі підпалити автобус.

Підозрюваний, ім'я якого не називають, був заарештований на місці події.

Як повідомляв УНН, невідомий напав з ножем на пасажирів автобуса в Німеччині.

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