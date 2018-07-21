Немецкая прокуратура предъявила обвинения напавшему с ножом на пассажиров автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Прокуратура немецкого города Любек предъявила обвинения мужчине, напавшему с ножом на пассажиров автобуса. Об этом сообщает Miami Herald, передает УНН.
"Немецкие прокуроры обвиняют 34-летнего мужчину, который в северном городе Любек в пятницу напал с ножом на пассажиров переполненного городского автобуса, в покушении на убийство", - говорится в сообщении.
Также его обвиняют в нанесении серьезных телесных повреждений и в попытке поджечь автобус.
Подозреваемый, имя которого не называют, был арестован на месте происшествия.
Как сообщал УНН, неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса в Германии.