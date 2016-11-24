Німецька профспілка закликала пілотів Lufthansa продовжити страйк до 26 листопада

Зазначається, що авіакомпанія Lufthansa через страйк скасувала близько 870 рейсів на 23 листопада.

Таким чином, страйк триватиме чотири дні поспіль. При цьому у середу і четвер було анульовано понад 900 рейсів, крім того, скасовано близько 830 перельотів, які були заплановані на п’ятницю.

При цьому, не зазначається, скільки рейсів перевізник не зможе здійснити в суботу. Очікується, що страйк вплине і перельоти на далекі відстані.

Vereinigung Cockpit вимагає внесення змін в існуючі тарифні угоди, зокрема збільшення зарплати на 22% протягом п’яти років для пілотів Lufthansa.

Це вже 14-я хвиля страйків з квітня 2014 року. За весь час тарифної суперечки між Lufthansa і Vereinigung Cockpit було скасовано приблизно 9,5 тис. рейсів, які порушили плани близько 1 млн осіб. Фінансовий збиток компанії від страйків рахується в 300 млн євро.

Як повідомляв УНН, завтра в аеропорту “Бориспіль” знову скасують рейси через страйк пілотів Lufthansa.