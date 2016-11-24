Немецкий профсоюз призвал пилотов Lufthansa продолжить забастовку до 26 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Немецкий профсоюз Vereinigung Cockpit призвал пилотов авиакомпании Lufthansa провести еще одну забастовку в субботу, 26 ноября, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что авиакомпания Lufthansa из-за забастовки отменила около 870 рейсов на 23 ноября.
Таким образом, забастовка продлится четыре дня подряд. При этом в среду и четверг было аннулировано более 900 рейсов, кроме того, отменено около 830 перелетов, которые были запланированы на пятницу.
При этом, отмечается, сколько рейсов перевозчик не сможет осуществить в субботу. Ожидается, что забастовка повлияет и на перелеты на дальние расстояния.
Vereinigung Cockpit требует внесения изменений в существующие тарифные соглашения, в частности увеличение зарплаты на 22% в течение пяти лет для пилотов Lufthansa.
Это уже 14-я волна забастовок с апреля 2014 года. За все время тарифного спора между Lufthansa и Vereinigung Cockpit было отменено примерно 9,5 тыс. рейсов, которые нарушили планы около 1 млн человек. Финансовый ущерб компании от забастовок считается в 300 млн евро.
Как сообщал УНН, завтра в аэропорту "Борисполь" снова отменят рейсы из-за забастовки пилотов Lufthansa.