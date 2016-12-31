Німець намагався провезти через український кордон психотропні препарати
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Учора, надвечір, у пункті пропуску “Краківець”, що на Львівщині, прикордонники спільно із працівниками митниці завадили спробі незаконного ввезення на територію України 470 штук таблеток “TILIDIN AL comp.”. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, таблетки, обіг яких в Україні обмежений, намагався ввезти серед особистих речей громадянин Німеччини, на автомобілі “LANDER ROVER” німецької реєстрації. Проте, правоохоронці знайшли та вилучили “психотропи”.
Слідчі дії за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 309 ККУ “Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” тривають.