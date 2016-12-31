Німець намагався провезти через український кордон психотропні препарати

Як повідомили у прес-службі, таблетки, обіг яких в Україні обмежений, намагався ввезти серед особистих речей громадянин Німеччини, на автомобілі “LANDER ROVER” німецької реєстрації. Проте, правоохоронці знайшли та вилучили “психотропи”.

Слідчі дії за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 309 ККУ “Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” тривають.