Немец пытался провезти через украинскую границу психотропные препараты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера, вечером, в пункте пропуска "Краковец" во Львовской области, пограничники совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Украины 470 штук таблеток "TILIDIN AL comp". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, таблетки, оборот которых в Украине ограничен, пытался ввезти среди личных вещей гражданин Германии, на автомобиле "LANDER ROVER" немецкой регистрации. Однако, правоохранители нашли и изъяли "психотропы".
Следственные действия по факту обнаружения признаков уголовного преступления по статье 309 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" продолжаются.