Німеччина закриє чотири російські консульства з п'яти - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Влада Німеччини ухвалила рішення закрити 4 із 5 російських консульств у країні. Про це заявили в МЗС ФРН, передає УНН із посиланням на DW.
Також Берлін закриє кілька своїх генконсульств у росії - зокрема, в Калінінграді та Єкатеринбурзі, повідомляє Reuters.
Закінчити свою роботу відомства планують до 1 першого листопада 2023 року, зазначається в повідомленні.
Нагадаємо
Німеччина прийняла рішення звільнити понад 100 співробітників, які працюють в її представництвах у росії, після того, як москва ввела обмеження на кількість осіб, які можуть працювати в країні.