Німеччина закриє чотири російські консульства з п'яти - ЗМІ

Також Берлін закриє кілька своїх генконсульств у росії - зокрема, в Калінінграді та Єкатеринбурзі, повідомляє Reuters.

Закінчити свою роботу відомства планують до 1 першого листопада 2023 року, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Німеччина прийняла рішення звільнити понад 100 співробітників, які працюють в її представництвах у росії, після того, як москва ввела обмеження на кількість осіб, які можуть працювати в країні.