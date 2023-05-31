Германия закроет четыре российских консульства из пяти - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Власти Германии приняли решение закрыть 4 из 5 российских консульств в стране. Об этом заявили в МИД ФРГ, передает УНН со ссылкой на DW.
Также Берлин закроет несколько своих генконсульств в россии - в частности, в Калининграде и Екатеринбурге, сообщает Reuters.
Закончить свою работу ведомства планируют к 1 первому ноября 2023 года, отмечается в сообщении.
Напомним
Германия приняла решение уволить более 100 сотрудников, работающих в ее представительствах в россии, после того, как москва ввела ограничения на количество лиц, которые могут работать в стране.