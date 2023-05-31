Германия закроет четыре российских консульства из пяти - СМИ

Также Берлин закроет несколько своих генконсульств в россии - в частности, в Калининграде и Екатеринбурге, сообщает Reuters.

Закончить свою работу ведомства планируют к 1 первому ноября 2023 года, отмечается в сообщении.

Напомним

Германия приняла решение уволить более 100 сотрудников, работающих в ее представительствах в россии, после того, как москва ввела ограничения на количество лиц, которые могут работать в стране.