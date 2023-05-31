Германия закроет четыре российских консульства из пяти - СМИ

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19:26 • 38851 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100919 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105379 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105766 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100645 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91611 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109537 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Власти Германии приняли решение закрыть 4 из 5 российских консульств в стране. Об этом заявили в МИД ФРГ, передает УНН со ссылкой на DW.

Также Берлин закроет несколько своих генконсульств в россии - в частности, в Калининграде и Екатеринбурге, сообщает Reuters.

Закончить свою работу ведомства планируют к 1 первому ноября 2023 года, отмечается в сообщении.

Напомним

Германия приняла решение уволить более 100 сотрудников, работающих в ее представительствах в россии, после того, как москва ввела ограничения на количество лиц, которые могут работать в стране.

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