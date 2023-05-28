Германия уволит по меньшей мере 100 сотрудников, работающих в представительствах рф - Reuters

Цитата

"Этот лимит, установленный россией на начало июня, требует серьезного сокращения всех направлений нашего присутствия в России", - сказал источник.

Детали

Среди тех, кто подпадает под сокращение, есть учителя, а также другие работники школ и Института Гете, и это необходимо для поддержания правильного баланса дипломатического присутствия Германии, сказал человек, который описал количество уволенных как минимум 100.

Источник, как пишет Reuters, назвал этот лимит, объявленный в апреле, “односторонним, неоправданным и непонятным”. Человек отказался сообщить, какой лимит наложила Москва.

Справочно

Отношения между россией и Германией, которая ранее была крупнейшим покупателем российской нефти и газа, ухудшились после того, как москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, а Запад ответил санкциями и поставками оружия.

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