Германия уволит по меньшей мере 100 сотрудников, работающих в представительствах рф - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Германия уволит более 100 сотрудников, работающих в ее представительствах в россии, после того, как москва ввела ограничения на количество лиц, которые могут работать в стране, пишет Reuters со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Германии, передает УНН.
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"Этот лимит, установленный россией на начало июня, требует серьезного сокращения всех направлений нашего присутствия в России", - сказал источник.
Детали
Среди тех, кто подпадает под сокращение, есть учителя, а также другие работники школ и Института Гете, и это необходимо для поддержания правильного баланса дипломатического присутствия Германии, сказал человек, который описал количество уволенных как минимум 100.
Источник, как пишет Reuters, назвал этот лимит, объявленный в апреле, “односторонним, неоправданным и непонятным”. Человек отказался сообщить, какой лимит наложила Москва.
Справочно
Отношения между россией и Германией, которая ранее была крупнейшим покупателем российской нефти и газа, ухудшились после того, как москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, а Запад ответил санкциями и поставками оружия.
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