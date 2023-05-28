Німеччина звільнить щонайменше 100 співробітників, які працюють у представництвах рф - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Німеччина звільнить понад 100 співробітників, які працюють у її представництвах у росії, після того, як москва ввела обмеження на кількість осіб, які можуть працювати в країні, пише Reuters з посиланням на джерело в міністерстві закордонних справ Німеччини, передає УНН.
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"Цей ліміт, встановлений Росією на початок червня, вимагає серйозного скорочення всіх напрямків нашої присутності в Росії", - сказало джерело.
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Серед тих, хто підпадає під скорочення, є вчителі, а також інші працівники шкіл та Інституту Гете, і це необхідно для підтримки правильного балансу дипломатичної присутності Німеччини, сказав чоловік, який описав кількість звільнених як щонайменше 100.
Джерело, як пише Reuters, назвало цей ліміт, оголошений у квітні, “одностороннім, невиправданим і незрозумілим”. Людина відмовилась повідомити, який ліміт наклала Москва.
Довідково
Відносини між росією та Німеччиною, яка раніше була найбільшим покупцем російської нафти та газу, погіршились після того, як москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, а Захід відповів санкціями та постачанням зброї.
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