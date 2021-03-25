Німеччина видала Росії українця, якого обвинувачують у шахрайстві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Німеччина видала Росії громадянина України, якого обвинувачують у шахрайстві. Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Росії, пише УНН.
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"Добитися видачі обвинувачених вдалося завдяки великому обсягу виконаної роботи, тісної взаємодії з німецькими колегами, а також оперативному поданню Генеральною прокуратурою запитуваних німецькою стороною додаткових відомостей і гарантій. Федеральній службі виконання покарань та Національному центральному бюро Інтерполу МВС доручено доставити обох обвинувачених на територію Росії", - йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури.
Деталі
Один з них - громадянин Словаччини Димитрій Леоненко, обвинувачений в Росії в загибелі людини в ДТП, яке сталося в березні 2017 року. У вересні 2020 року його затримали в Німеччині.
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Німеччина також задовольнила запит про екстрадицію громадянина України Віталія Почепи, обвинуваченого в шахрайстві.
За інформацією Генпрократури Росії, Почепа в березні 2018 року в Москві, діючи в складі організованої злочинної групи, шахрайським шляхом вчинив розкрадання грошових коштів ТОВ "АЛКОПРОМ".
"У вересні 2019 року у зв'язку з повідомленням НЦБ Інтерполу Німеччини про його затримання Генпрокуратурою Росії було направлено запит про екстрадицію", - додали в пресслужбі відомства Росії.