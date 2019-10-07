В Україну з Росії екстрадували підозрюваного у вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. З Російської Федерації до України екстрадували чоловіка, який підозрюється у вбивстві, вчиненому у Києві у жовтні 2017 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
“У жовтні 2017 року до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що після аварійного відкриття дверей квартири на вулиці Метрополита Липківського він виявив труп колеги з ознаками насильницької смерті”, — йдеться в повідомленні.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. З місця події криміналісти вилучили речові докази.
“Встановили особу підозрюваного, це — 22-річний знайомий убитого, і з’ясували, що він переховується на території іншої країни. Тому йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочинів і оголосили в міжнародний розшук”, — йдеться в повідомленні.
У січні цього року слідчі встановили місцезнаходження та затримали підозрюваного на території Російської Федерації у місті Санкт-Петербург. Днями його екстрадували до України.
“Солом’янським районним судом йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з початку 2019 року компетентні органи іноземних держав передали до України 32 особи, які перебували у міжнародному розшуку.