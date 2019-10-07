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В Україну з Росії екстрадували підозрюваного у вбивстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. З Російської Федерації до України екстрадували чоловіка, який підозрюється у вбивстві, вчиненому у Києві у жовтні 2017 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

В Україну з Росії екстрадували підозрюваного у вбивстві

“У жовтні 2017 року до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що після аварійного відкриття дверей квартири на вулиці Метрополита Липківського він виявив труп колеги з ознаками насильницької смерті”, — йдеться в повідомленні.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. З місця події криміналісти вилучили речові докази.

“Встановили особу підозрюваного, це — 22-річний знайомий убитого, і з’ясували, що він переховується на території іншої країни. Тому йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочинів і оголосили в міжнародний розшук”, — йдеться в повідомленні.

У січні цього року слідчі встановили місцезнаходження та затримали підозрюваного на території Російської Федерації у місті Санкт-Петербург. Днями його екстрадували до України.

“Солом’янським районним судом йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку 2019 року компетентні органи іноземних держав передали до України 32 особи, які перебували у міжнародному розшуку.

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