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В Украину из России экстрадирован подозреваемый в убийстве

Киев • УНН

 • 12911 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. С Российской Федерации в Украину экстрадировали мужчину, который подозревается в убийстве, совершенном в Киеве в октябре 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В Украину из России экстрадирован подозреваемый в убийстве

"В октябре 2017 года в столичную полицию позвонил мужчина с сообщением о том, что после аварийного открытия дверей квартиры на улице метрополита Липкивского он обнаружил труп коллеги с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. С места происшествия криминалисты изъяли вещественные доказательства.

"Установили личность подозреваемого, это - 22-летний знакомый убитого, и выяснили, что он скрывается на территории другой страны. Поэтому ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений и объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

В январе этого года следователи установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербург. На днях его экстрадировали в Украину.

"Соломенским районным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала 2019 года компетентные органы иностранных государств передали в Украину 32 человек, находившихся в международном розыске.

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