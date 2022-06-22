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Німеччина та Нідерланди передадуть Україні 12 гаубиць PzН 2000

Німеччина та Нідерланди передадуть Україні 12 гаубиць PzН 2000

Київ • УНН

 • 132875 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Німеччина та Нідерланди передадуть Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Про це повідомило міноборони Німеччини, інформує УНН.

Цитата

"Завершено навчання українських бійців на Panzerhaubitze 2000. Розпочато передачу семи систем зброї Україні – разом з нашим партнером по Альянсу Нідерландами ми доправимо загалом 12", – ідеться у повідомленні.

Update zur Unterstützung #Ukraine: Die Ausbildung ukrainischer SoldatInnen an der Panzerhaubitze 2000 ist abgeschlossen. Die Übergabe der sieben Waffensysteme an die  hat begonnen - zusammen mit unserem  Bündnispartner liefern wir insgesamt 12. pic.twitter.com/6d8BQZNcUR

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) June 22, 2022

Нагадаємо

21 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже в Україні.

Українські Національні Новини

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