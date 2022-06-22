Німеччина та Нідерланди передадуть Україні 12 гаубиць PzН 2000
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Німеччина та Нідерланди передадуть Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Про це повідомило міноборони Німеччини, інформує УНН.
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"Завершено навчання українських бійців на Panzerhaubitze 2000. Розпочато передачу семи систем зброї Україні – разом з нашим партнером по Альянсу Нідерландами ми доправимо загалом 12", – ідеться у повідомленні.
Update zur Unterstützung #Ukraine: Die Ausbildung ukrainischer SoldatInnen an der Panzerhaubitze 2000 ist abgeschlossen. Die Übergabe der sieben Waffensysteme an die hat begonnen - zusammen mit unserem Bündnispartner liefern wir insgesamt 12. pic.twitter.com/6d8BQZNcUR— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) June 22, 2022
Нагадаємо
21 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже в Україні.