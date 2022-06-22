Німеччина та Нідерланди передадуть Україні 12 гаубиць PzН 2000

Цитата

"Завершено навчання українських бійців на Panzerhaubitze 2000. Розпочато передачу семи систем зброї Україні – разом з нашим партнером по Альянсу Нідерландами ми доправимо загалом 12", – ідеться у повідомленні.

Update zur Unterstützung #Ukraine: Die Ausbildung ukrainischer SoldatInnen an der Panzerhaubitze 2000 ist abgeschlossen. Die Übergabe der sieben Waffensysteme an die hat begonnen - zusammen mit unserem Bündnispartner liefern wir insgesamt 12. pic.twitter.com/6d8BQZNcUR

Нагадаємо

21 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже в Україні.