Німеччина розглядає варіанти підтримки країн в навчанні українських пілотів на F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Німеччина розглядає варіанти підтримки країн в навчанні українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив сьогодні міністр оборони країни Борис Пісторіус, пише УНН з посиланням на Handelsblatt.
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За словами Пісторіуса, "федеральний уряд розглядає варіанти того, як Німеччина може підтримати інші країни в навчанні українських пілотів на винищувачах F-16". Однак можливий внесок Німеччини може бути лише незначним, оскільки Німеччина не має літаків, побудованих у США, сказав міністр оборони ФРН після прибуття на Раду ЄС на рівні голів Міноборони в Брюсселі.
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"Зараз ми вивчаємо кілька можливостей, які теоретично можуть існувати", - зазначив Пісторіус.
Як пише видання, тоді, з його слів, федеральний уряд скаже, чи може і хоче Німеччина зробити цей внесок.
"Але це не актуально, тому що у нас просто немає літаків F-16 і, ймовірно, ми не можемо сильно допомогти з підготовкою пілотів", - сказав він.
Доповнення
Раніше голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот заявив, що Німеччина може допомогти матеріально чи фінансово, вказує видання.