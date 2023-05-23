Германия рассматривает варианты поддержки стран в обучении украинских пилотов на F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Германия рассматривает варианты поддержки стран в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил сегодня министр обороны страны Борис Писториус, пишет УНН со ссылкой на Handelsblatt.
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По словам Писториуса, "федеральное правительство рассматривает варианты того, как Германия может поддержать другие страны в обучении украинских пилотов на истребителях F-16". Однако возможный вклад Германии может быть лишь незначительным, поскольку Германия не имеет самолетов, построенных в США, сказал министр обороны ФРГ по прибытии на Совет ЕС на уровне глав Минобороны в Брюсселе.
Цитата
"Сейчас мы изучаем несколько возможностей, которые теоретически могут существовать", - отметил Писториус.
Как пишет издание, тогда, по его словам, федеральное правительство скажет, может ли и хочет ли Германия сделать этот вклад.
"Но это не актуально, потому что у нас просто нет самолетов F-16 и, вероятно, мы не сможем сильно помочь с подготовкой пилотов", - сказал он.
Дополнение
Ранее председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот заявил, что Германия может помочь материально или финансово, указывает издание.