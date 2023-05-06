Німеччина планує придбати 50 військових машин Puma на суму 1,5 мільярда євро — Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Уряд Німеччини планує придбати 50 бойових машин Puma на загальну суму 1,5 мільярда євро для потреб своїх збройних сил. Про це повідомило виданню Reuters одне з джерел оборони країни, пише УНН.
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У Німеччині Уряд значно збільшив витрати на оборону після вторгнення росії в Україну минулого року. Адже ФРН відправила багато зброї в Україну і має поповнювати власні запаси.
За інформацією джерела Reuters, модель бойової машини Puma, яка виготовлена німецькою машинобудівною компанією KMW та німецьким машинобудівним концерном Rheinmetall, має замінити Marder - старі німецькі машини бойової піхоти (які наразі наявні у Німеччині). Станом на зараз, жодна компанія офіційно ще не прокоментувала цю інформацію, публічні заяви офіційних осіб також відсутні.
Нагадаємо
Керівник Міноборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що танки Leopard 1, які Данія та Німеччина пообіцяли передати ЗСУ будуть готові до бойових дій в Україні вже на початку червня.