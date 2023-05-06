Германия планирует приобрести 50 военных машин Puma на сумму 1,5 миллиарда евро - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Правительство Германии планирует приобрести 50 боевых машин Puma на общую сумму 1,5 миллиарда евро для нужд своих вооруженных сил. Об этом сообщил изданию Reuters один из источников обороны страны, пишет УНН.
Детали
В Германии Правительство значительно увеличило расходы на оборону после вторжения россии в Украину в прошлом году. Ведь ФРГ отправила много оружия в Украину и должна пополнять собственные запасы.
По информации источника Reuters, модель боевой машины Puma, изготовленная немецкой машиностроительной компанией KMW и немецким машиностроительным концерном Rheinmetall, должна заменить Marder - старые немецкие машины боевой пехоты (которые сейчас имеются в Германии). По состоянию на сейчас, ни одна компания официально еще не прокомментировала эту информацию, публичные заявления официальных лиц также отсутствуют.
Напомним
Руководитель Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что танки Leopard 1, которые Дания и Германия пообещали передать ВСУ будут готовы к боевым действиям в Украине уже в начале июня.