Німеччина підтвердила намір передати Україні обіцяних 5 тисяч шоломів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Україна отримала офіційного листа про намір Німеччини передати їй 5000 шоломів. Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter, пише УНН.
Цитата
«Отримано офіційного листа про намір Німеччини передати Україні 5000 шоломів, про які повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Хочу подякувати близькому другу України Анці Фельдхузен за її роботу! Сподіваюся на позитивне рішення інших запитів з України та розблокування закупівель через NSPA», - написав міністр.
Що було раніше
Минулого тижня Резніков повідомив, що Україна поки не отримала офіційного письмового підтвердження щодо надання Німеччиною 5 тисяч шоломів. Прохання про таку допомогу уряду Німеччини передали.
Контекст
У січні міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина доправить в Україну 5 тисяч військових захисних касок.
Посол України в Німеччини Андрій Мельник заявив, що рішення Берліна відправити Україні 5 тисяч військових касок в якості військової допомоги є лише "краплею в морі".
Додамо
Німеччина відмовилася постачати Україні оборонну зброю.
Водночас, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.