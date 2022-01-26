Лише крапля у морі: український посол назвав "символічним жестом" Берліна постачання 5 тисяч касок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Рішення Берліна відправити Україні 5 тисяч військових касок в якості військової допомоги є лише "краплею в морі". Як заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у коментарі агентству DPA, Україна очікує зміну позиції Німеччини" на 180 градусів", пише УНН.
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"Це лише крапля в морі, це не розрада... Україна очікує, що Німеччина змінить свою позицію на 180 градусів", - заявив дипломат.
Деталі
Посол України в черговий раз закликав Німеччину змінити свою позицію, і приєднатися до країн, що надають військову допомогу Україні.
Додамо
Як стало відомо сьогодні, міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина поставить Україні 5 тисяч військових захисних касок.
Контекст
Останнім часом Німеччина демонструє опозицію щодо надання допомоги Україні.
18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина дотримується стратегії відмови від експорту летальної зброї.
За його словами, Німеччина дотримується цієї стратегії в Раді Росія-НАТО, в рамках ОБСЄ, в двосторонніх переговорах між Америкою і Росією, а також в переговорах в рамках "нормандського формату".
Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.
Пізніше глава військово-морських сил Німеччини, віце-прем'єр Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.
Після цього він подав у відставку.
Тим часом, міністр оборони України Олексій Резніков анонсував отримання 4ї партії військової допомоги від США.