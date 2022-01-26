Лишь капля в море: украинский посол назвал "символическим жестом" Берлина поставку 5 тысяч касок

ukru
15 марта, 19:03 • 106758 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143537 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123639 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117141 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104925 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101541 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93320 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124254 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127404 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127313 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 75226 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 45819 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 26431 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 47145 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 29542 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124254 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124208 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261529 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290851 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227166 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105238 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127404 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111559 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128825 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130847 просмотра
Актуальное
Лишь капля в море: украинский посол назвал "символическим жестом" Берлина поставку 5 тысяч касок

Лишь капля в море: украинский посол назвал "символическим жестом" Берлина поставку 5 тысяч касок

Киев • УНН

 • 25697 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Решение Берлина отправить Украине 5 тысяч военных касок в качестве военной помощи является лишь “каплей в море”. Как заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии агентству DPA, Украина ожидает изменение позиции Германии “на 180 градусов”, пишет УНН.

Цитата

"Это лишь капля в море, это не утешение…Украина ожидает, что Германия изменит свою позицию на 180 градусов", - заявил дипломат.

Детали

Посол Украины в очередной раз призвал Германию поменять свою позицию, и присоединиться к странам, предоставляющим военную помощь Украине.

Добавим

Как стало известно сегодня, министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине 5 тысяч военных защитных касок.

Контекст

В последнее время Германия демонстрирует оппозицию в отношении предоставления помощи Украине.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия придерживается стратегии отказа от экспорта летального оружия.

По его словам, Германия придерживается этой стратегии в Совете Россия-НАТО, в рамках ОБСЕ, в двусторонних переговорах между Америкой и Россией, а также в переговорах в рамках “нормандского формата”.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.

Позднее ​​глава Военно-морских сил Германии, вице-премьер Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

После этого он подал в отставку.

Тем временем, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал получение 4й партии военной помощи от США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы