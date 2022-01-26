Лишь капля в море: украинский посол назвал "символическим жестом" Берлина поставку 5 тысяч касок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Решение Берлина отправить Украине 5 тысяч военных касок в качестве военной помощи является лишь “каплей в море”. Как заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии агентству DPA, Украина ожидает изменение позиции Германии “на 180 градусов”, пишет УНН.
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"Это лишь капля в море, это не утешение…Украина ожидает, что Германия изменит свою позицию на 180 градусов", - заявил дипломат.
Детали
Посол Украины в очередной раз призвал Германию поменять свою позицию, и присоединиться к странам, предоставляющим военную помощь Украине.
Добавим
Как стало известно сегодня, министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине 5 тысяч военных защитных касок.
Контекст
В последнее время Германия демонстрирует оппозицию в отношении предоставления помощи Украине.
18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия придерживается стратегии отказа от экспорта летального оружия.
По его словам, Германия придерживается этой стратегии в Совете Россия-НАТО, в рамках ОБСЕ, в двусторонних переговорах между Америкой и Россией, а также в переговорах в рамках “нормандского формата”.
В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.
Позднее глава Военно-морских сил Германии, вице-премьер Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.
После этого он подал в отставку.
Тем временем, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал получение 4й партии военной помощи от США.