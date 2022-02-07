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Не втратили надію: питання постачання зброї в Україну порушать сьогодні з ФРН, завтра - з Францією

Не втратили надію: питання постачання зброї в Україну порушать сьогодні з ФРН, завтра - з Францією

Київ • УНН

 • 14074 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Представники України порушуватимуть тему надання їй оборонного озброєння на переговорах з головою МЗС Німеччини та під час візиту президента Франції. Про це під час брифінгу в понеділок повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Цитата:

“Якби я втратив надію з цього чи з будь-якого іншого питання, то, напевно, я б не робив свою роботу. Тому що навіщо щось робити, якщо ти в це не віриш. Завжди треба займатись лише тим, у що ти справді віриш і в чому переконаний. Тому, так, питання військових постачань до України з Німеччини або з третіх країн чи міжнародних організацій, які потребують на це дозвіл Німеччини, буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні, як і низка інших питань”, — повідомив міністр.

Деталі

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Міністр зазначив, що у певних моментах Україна та Німеччина мають дуже гарний рівень співробітництва, і Київ вдячний за це Берліну, однак є і проблемні питання, і над ними треба додатково працювати спільно.

“Так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту президента Макрона. Тому що, коли йдеться про зміцнення України і українських Збройних Сил, не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо”, — заявив дипломат.

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Контекст

Німеччина відмовилася постачати Україні оборонну зброю. Водночас, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.

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