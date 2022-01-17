Німеччина очолить один з п’яти напрямків роботи Кримської платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Німеччина очолить один з п’яти напрямків роботи Кримської платформи, а саме напрямок політики невизнання. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок, передає кореспондент УНН.
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“Як я розказував раніше, ми запропонували окремим партнерам України очолити в рамках Кримської платформи один з п’яти напрямів її роботи. Сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером у Кримській платформі на напрямку політики невизнання”, - сказав Кулеба.
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Таке рішення дипвідомства ФРН він вважає “підтвердженям лідерського підходу німецької дипломатії”.
“Я сподіваюсь, що такою вона залишиться і в подальшому під керівництвом моєї колеги Анналени Бербок”, - додав він.
Нагадаємо
23 серпня у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.
За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, у якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом. Декларацію тепер будуть опрацьовувати за декількома пунктами.