Німеччина не підтримала екстериторіальні санкції США через "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Уряд Німеччини виступає проти санкцій щодо “Північного потоку”, які можуть мати екстериторіальні наслідки, заявила представниця німецького міністерства економіки і енергетики, передає Reuters, пише УНН.
“Ми взяли до відома ці заяви, але не коментуємо їх. Ми в принципі відкидаємо санкції, що мають екстериторіальний вплив”, — сказала вона.
Напередодні, 21 травня, міністр енергетики США Рік Перрі під час виступу в Києві, оголосив, що Америка має намір ввести санкції щодо “Північного потоку-2” — нового газопроводу з Росії до Європи. США виступають категорично проти будівництва труби і заявляли, що планують поставляти в Європу скраплений газ, цими намірами в Кремлі пояснювали спроби Вашингтона ввести санкції проти цього проекту.
Перрі висловив надію, що палата представників і сенат конгресу США підготують законопроект, що обмежує компанії, які беруть участь в будівництві газопроводу. Він також закликав Україну розвивати власні ресурси, що дозволить країні мати достатньо газу в сховищі напередодні холодного періоду.
Нагадуємо, санкції з боку США щодо проекту будівництва газопроводу “Північний потік-2” допомогли б Україні зберегти транзит російського природного газу через свою територію. Про це заявив в середу в ефірі одного з телеканалів радник президента України Олександр Данилюк.