Германия не поддержала экстерриториальные санкции США из-за "Северного потока-2"

“Мы приняли к сведению эти заявления, но не комментируем их. Мы в принципе отвергаем санкции, имеющие экстерриториальное воздействие”, — сказала она.

Накануне, 21 мая, министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, объявил, что Америка намерена ввести санкции в отношении “Северного потока-2” — нового газопровода из России в Европу. США выступают категорически против строительства трубы и заявляли, что планируют поставлять в Европу сжиженный газ, этими намерениями в Кремле объясняли попытки Вашингтона ввести санкции против этого проекта.

Перри выразил надежду, что палата представителей и сенат конгресса США подготовят законопроект, ограничивающий компании, которые участвуют в строительстве газопровода. Он также призвал Украину развивать собственные ресурсы, что позволит стране иметь достаточно газа в хранилище накануне холодного периода.

Напоминаем, санкции со стороны США по проекту строительства газопровода “Северный поток-2” помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию. Об этом заявил в среду в эфире одного из телеканалов советник президента Украины Александр Данилюк.