Німеччина надасть Україні додаткові кошти у розмірі 111 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство розвитку Німеччини надасть Україні додаткові кошти в розмірі 111 млн євро для відновлення країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку.
Повідомляється, що Міністерство розвитку розширює громадянську підтримку України.
«Державний секретар з питань розвитку Йохен Фласбарт погодив сьогодні в Києві з віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук та міністром фінансів України Сергієм Марченком ще один пакет допомоги. Міністерство розвитку інвестує додаткові кошти в розмірі 111 млн євро, зокрема, в житло для вимушених переселенців та на підтримку українських муніципалітетів, наприклад, у ремонт та оснащення дитячих садочків, шкіл та лікарень», - йдеться в повідомленні.
Фласбарт зазначив, що відновлення України стане величезним завданням.
«Відновлення України стане гігантським завданням для країни, її народу і для нас як міжнародного співтовариства. І воно вже зараз починається, навіть якщо, на жаль, кінця війні не видно. Ця довгострокова перспектива і раннє планування важливі. Ми хочемо показати народу України, що ми будемо і надалі стояти на його боці на знак солідарності», - сказав Фласбарт.
Доповнення
Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot і снаряди до нього.