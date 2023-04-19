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Німеччина надасть Україні додаткові кошти у розмірі 111 млн євро

Німеччина надасть Україні додаткові кошти у розмірі 111 млн євро

Київ • УНН

 • 465756 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство розвитку Німеччини надасть Україні додаткові кошти в розмірі 111 млн євро для відновлення країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку.

Повідомляється, що Міністерство розвитку розширює громадянську підтримку України.

«Державний секретар з питань розвитку Йохен Фласбарт погодив сьогодні в Києві з віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук та міністром фінансів України Сергієм Марченком ще один пакет допомоги. Міністерство розвитку інвестує додаткові кошти в розмірі 111 млн євро, зокрема, в житло для вимушених переселенців та на підтримку українських муніципалітетів, наприклад, у ремонт та оснащення дитячих садочків, шкіл та лікарень», - йдеться в повідомленні.

Фласбарт зазначив, що відновлення України стане величезним завданням.

«Відновлення України стане гігантським завданням для країни, її народу і для нас як міжнародного співтовариства. І воно вже зараз починається, навіть якщо, на жаль, кінця війні не видно. Ця довгострокова перспектива і раннє планування важливі. Ми хочемо показати народу України, що ми будемо і надалі стояти на його боці на знак солідарності», - сказав Фласбарт.

Доповнення

Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot і снаряди до нього.

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