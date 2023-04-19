Германия предоставит Украине дополнительные средства в размере 111 млн евро

Сообщается, что Министерство развития расширяет гражданскую поддержку Украины.

«Государственный секретарь по вопросам развития Йохен Фласбарт согласовал сегодня в Киеве с вице-премьер-министром Ириной Верещук и министром финансов Украины Сергеем Марченко еще один пакет помощи. Министерство развития инвестирует дополнительные средства в размере 111 млн евро, в частности, в жилье для вынужденных переселенцев и в поддержку украинских муниципалитетов, например, в ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц», - говориться в сообщении.

Фласбарт отметил, что восстановление Украины станет огромной задачей.

«Восстановление Украины станет гигантской задачей для страны, ее народа и для нас как международного сообщества. И она уже сейчас начинается, даже если, к сожалению, конца войне не видно. Эта долгосрочная перспектива и раннее планирование важны. Мы хотим показать народу Украины, что мы будем и впредь стоять на его стороне в знак солидарности», - сказал Фласбарт.

Дополнение

Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды к нему.