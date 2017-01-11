Німеччина готова до хакерських атак під час виборів – Ф.Каудер

"У минулому вже були здійснені кібератаки на бундестаг і федеральний уряд, тому не можна виключати подібні дії знову. Але ми до них готові", - заявив Ф.Каудер.

При цьому Ф.Каудер абсолютно впевнений в тому, що хакерські атаки, подібні до тих, що були вчинені щодо Х.Клінтон, "на Ангелу Меркель в Німеччині неможливі".

Як повідомляв УНН, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер у вівторок, 10 січня, заявив, що Росія робила спроби вплинути на вибори щонайменше у “кількох десятках” країн.