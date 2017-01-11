Германия готова к хакерским атакам во время выборов - Ф.Каудер
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Германия готова к кибератакам во время парламентских выборов, которые пройдут осенью 2017 года. Об этом заявил лидер парламентской фракции правящей в Германии блока ХДС/ХСС Фолькер Каудер в интервью DeutscheWelle, передает УНН.
"В прошлом уже были осуществлены кибератаки на бундестаг и федеральное правительство, поэтому нельзя исключать подобные действия снова. Но мы к ним готовы", - заявил Ф.Каудер.
При этом Ф.Каудер абсолютно уверен в том, что хакерские атаки, подобн тем, что были совершены относительно Х.Клинтон, "на Ангелу Меркель в Германии невозможны".
Как сообщал УНН, директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер во вторник, 10 января, заявил, что Россия делала попытки повлиять на выборы как минимум в "нескольких десятках" стран.