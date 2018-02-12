Нідерландська ковзанярка Вюст стала п'ятикратною олімпійською чемпіонкою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У перегонах в ковзанярському виді спорту на дистанції 1500 метрів серед жінок визначилися троє володарів нагород зимової Олімпіади-2018, інформує УНН.
Перемога підкорилася 31-річній нідерландців Ірен Вюст, яка продемонструвала час 1 хвилину та 54,35 секунди. Всього на 0,2 секунди відстала японка Міхо Такагі. Бронзова медаль дісталася іншій спортсменці з Нідерландів Марріт Ленстра (1:55,26 хв).
Відзначимо, що раніше Вюст чотири рази перемагала на ОІ – на дистанції протяжністю в 3000 м в Туріні-2006, на 1500 м у Ванкувері-2010, а також на 3000 м і в складі збірної Голландії в командній гонці в Сочі. Крім того, на її рахунку 4 "срібних" і 1 бронзова нагорода, а також 10 медалей чемпіонатів світу і 4-ри чемпіонатів Європи.
Окрім того додамо, Україна не буде представлена на Олімпіаді в Пхьончхані представниками ковзанярського спорту.
Як повідомляв УНН, канадський фрістайліст Кінгсбері тріумфував на Олімпійських іграх.