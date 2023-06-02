Нічна атака рф на Київщину: через падіння уламків є двоє поранених, у тому числі - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Під час нічної атаки російських військ у Київській області через падіння уламків є пошкодження, сталися пожежі, у тому числі трави і лісової підстилки, відомо про двох поранених людей, зокрема - дитини. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
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"Цієї ночі росіяни атакували область одночасно ракетами та дронами. Завдяки професійній роботі наших ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені. На жаль, є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі дитину. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає", - повідомив Кравченко.
Деталі
З його слів, внаслідок падіння уламків також пошкоджено 5 приватних будинків. У трьох будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У двох – виникли пожежі. Загоряння ліквідовані.
Наразі відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога, зазначив голова ОВА.
Окрім того, за даними посадовця, уламками пошкоджено декілька автомобілів, а також вікна в одному з офісних приміщень.
У двох районах області також зафіксовано декілька займань трав’яної та лісової підстилки.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Окрім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками.